Спаржа становится популярнее: история женщины, которая первой на Херсонщине вырастила продукт

Спаржу выращивают на разных континентах, а особенно ценят в Германии. Она постепенно входит в рацион и украинцев. Правда, пока – только гурманов.

Аспарагус – довольно недешевый продукт. Однако ценители готовы за него плати немалые деньги, ведь вкус того стоит.

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Сезон спаржи стартовал

Длится сезон всего 60 дней, поэтому поклонникам необычного вкуса стоит поспешить полакомиться характерными побегами и блюдами из них.

Об аспарагусе – таково научное название спаржи – знает все Лариса Боден. Она стала первой в Херсонской области, кто выращивает спаржу. На сегодня в ее хозяйстве – 50 гектаров этой культуры.

Там, где нет еще больших национальных сетей, люди нам пишут и просят прислать ящик аспарагуса. Я думаю, что спаржа через пару лет будет признана в каждой деревне и городе,

– заверила Боден.

Как собирают спаржу

Сейчас на фермерских полях продолжается сбор спаржи. Побеги срезают обычным ножом. В ящики спаржу складывают очень осторожно, ведь культура – хрупкая.

В 2021 году фермерша планирует собрать 120 тонн урожая спаржи. Поражает история того, как женщина занялась этой культурой.



Спаржу собирают очень быстро / Фото 24 канал

Все решила любовь

Первый аспарагус Лариса высадила в подарок мужу-иностранцу.

"Мой муж – швед. Много лет назад он привозил аспарагус из Германии, где был в командировке. Я не могла понять, как это можно везти из Германии, но невозможно вырастить здесь", – рассказала женщина.

Мы решили посадить ему на подарок на день рождения. Там первых было 2 мешка, это было 2 тысячи корней аспарагуса,

– заметила Лариса Боден.

Не только муж, но и друзья оценили эксперимент. Уже через год увлечение переросло в бизнес.

Как выращивают спаржу в Украине

Аспарагус в Украине не сеют, а выращивают из голландской рассады. Урожай получают аж на третий год, пока сформируется прочная корневая система.

Есть несколько видов спаржи. Наибольшим спросом пользуется зеленая. Ярые гурманы гоняются за белой – она растет под специальной пленкой. Время от времени полиэтилен открывают, а спаржу откапывают, словно трюфели.

"Особенность продукта белого аспарагуса в том, что если его оставить на 30 минут на солнце – он начнет розоветь сверху. Через час он будет полностью розовый, а верхушки будут фиолетовые – все из-за того, что в нем тоже есть антоциан", – пояснила фермерша.

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В крупных фермерских хозяйствах спаржу моют, сортируют и упаковывают при надлежащей температуре. И уже такой она попадает на полки супермаркетов или отправляется клиентам по почте.

Польза спаржи

В спарже содержится огромное количество микроэлементов, витаминов. Ее еще называют сокровищем полезной клетчатки. Однако удовольствие не из дешевых. За килограмм в Украине надо заплатить от 250 гривен.



Спаржу надо собирать очень осторожно / Фото 24 канал

Аспарагус можно есть сырым или же отварить. В ресторанах предлагают целые спаржевые меню.

По данным экспертов, сейчас Украина переживает спаржевый бум. И с годами спрос на нее будет только увеличиваться. Поэтому прогнозируют и обвал цен на деликатес.