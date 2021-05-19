В двадцатку крупнейших покупателей итальянских саженцев голубики входит и Украина. Но недавно партия саженцев отправилась в обратном направлении – из Украины в Италию.

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Первую партию саженцев в Италию экпортировала компания "ФрутТек". Переговоры продолжались долго, решающую роль сыграла рекомендация одного из украинских экспортеров ягод.

Также весомым аргументом стали качество саженцев и меньшая цена по сравнению с конкурентами из Евросоюза. После этой партии саженцами голубики заинтересовались и другие итальянские компании, поэтому вполне возможно, что экспорт в этом сегменте будет только расти.

Украина стала покупать меньше иностранного картофеля. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украина уменьшила импорт картофеля".