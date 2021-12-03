В целом украинские фермеры собрали 581 тысячу тонн гороха. Прирост площадей в этом году был минимальным, но урожайность культуры значительно возросла.

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Лидером по производству гороха стала Запорожская область – 22% от общего показателя. Среди лидеров оказались Харьковская и Николаевская области – по 9%.

Также сообщается, что в 2019 году посевные площади под горохом уменьшились вдвое из-за нестабильности рынка, но сейчас все постепенно налаживается. Кстати, импортные поставки гороха в Украину отсутствуют, нам хватает своей продукции.

Что касается экспорта, то 99% продукции, продаваемой за границу, приобрели США. Штаты приобрели 22,8 тысячи тонн украинского гороха. Производители надеются, что выгодное сотрудничество с США будет иметь будущее и приобретет постоянный характер.