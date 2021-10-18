Стремительный скачок или стабильность: чего ожидать от цены картофеля

В этом году украинские аграрии собрали далеко на тот урожай картофеля, на который рассчитывали. Это может иметь негативные ценовые последствия для потребителей.

Обильные осадки сильно повредили урожай картофеля в южных областях Украины, в то время как в центральном регионе значительный ущерб урожаю нанесла засуха. Хорошо идут дела только у фермеров из Западной Украины.

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По словам экспертов, в целом ситуация ровная, поэтому овоща хватит, чтобы обеспечить внутренние потребности страны. Но проблему может составить цена.

Сейчас в Украине достаточно овоща, поэтому цены пока стабильны. Но дефицит картофеля уже наблюдается в Нидерландах и Беларуси. В этих странах цена картофеля выросла вдвое.

Соответственно, ситуация на внешнем рынке может спровоцировать рост цены и в Украине. Также важную роль играет погода, ведь фермеры продолжают собирать урожай.

Цена земли в Украине продолжает рост. Больше об этом читайте в материале Агро 24