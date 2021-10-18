Рясні опади сильно пошкодили урожай картоплі у південних областях України, в той час як в центральному регіоні значної шкоди урожаю завдала посуха. Добре йдуть справи лише у фермерів із Західної України.

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За словами експертів, загалом ситуація рівна, тому овочу вистачить, щоб забезпечити внутрішні потреби країни. Але проблему може скласти ціна.

Зараз в Україні достатньо овоча, тому ціни наразі стабільні. Але дефіцит картоплі вже спостерігають у Нідерландах та Білорусі. В цих країнах ціна картоплі виросла вдвічі.

Відповідно, ситуація на зовнішньому ринку може спровокувати ріст ціни і в Україні. Також важливу роль відіграє погода, адже фермери продовжують збирати врожай.

Ціна землі в Україні продовжує ріст. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Ціна гектара землі в Україна: який зараз показник".