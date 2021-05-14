Но этот термин не совсем правильный, ведь эти существа на самом деле не черви, а личинки плотоядных грибных комаров. Этот конкретный вид светлячков можно встретить только в Новой Зеландии и части Австралии.

Интересно Фотограф смонтировал ролик из 50 000 фотографий Новой Зеландии, чтобы показать ее невероятную красоту

Почему личинки светятся

Сияющие черви биолюминесцентные, то есть они производят и излучают свет естественным образом из органа, подобного человеческой почке. Биолюминесценция создается в результате реакции фермента, называемого люциферазой, и других химических веществ, вызывающих это естественное сине-зеленое свечение. Существует мешок вокруг светового органа, который обеспечивает кислородом и помогает сконцентрировать отражение света.



Личинки грибного комара / Фото wikipedia

Биолюминесцентное свечение также используют для привлечения добычи. Меньшие насекомые и мухи притягиваются к нему и летят навстречу.

Чем питаются сияющие черви

Световые черви довольно маленькие и имеют размер спички. Поэтому они охотятся на еще меньших насекомых, таких как мошки, моли и мухи.



Сияющие черви делают паутинную ловушку для добычи / Фото wikipedia

Чтобы захватить свою добычу, черви строят сеть из шелковых нитей, покрытых липкой слизью, которые свисают в месте их обитания. Реагируя на биолюминесцентный свет, насекомые попадают в ловушку, где застревают.

Интересно то, что взрослые грибные комары никогда не попадают в эти липкие паутины, поскольку их не привлекает свет, а еще они достаточно прочны, чтобы вырваться из нитей.

Где найти сияющих червей

Вид светлячков, которых можно встретить в Новой Зеландии и части Австралии, называется Arachnocampa luminosa. Чаще всего они обитают в пещерах, лесах и других защищенных влажных районах.



Грибной комар Arachnocampa luminosa / Фото wikipedia

В пещерах биолюминесцентное свечение может происходить как днем, так и ночью. Это идеальное место для процветания червей, поскольку там темно, нет ветра, а достаточная влажность гарантирует присутствие добычи.







