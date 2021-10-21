Свинина снова подорожала: чего ждать дальше

Украинские производители свинины продолжают повышать цены на продукцию. Из-за подорожания кормов и других ресурсов стоимость мяса будет расти и в дальнейшем.

В течении 2021 года цена свинины неуклонно растет. За это время покизник вырос уже на 11%.

Интересно 200 лет подсолнечника в Украине: от посевов на 5 тысяч гектаров – до мирового лидерства

В январе стоимость 1 килограмма свинины (свежей или охлажденной) в среднем составляла 62,8 гривны. По итогам сентября показатель составлял уже 69,1 гривны.

Цена говядины также выросла: с начала года зафиксирован рост на 12,8%. В результате цена полукопченых колбас также выросла на 6,2%.

Украинским аграриям из-за кризиса трудно найти удобрения. Больше об этом читайте в материале Агро 24