Свинина снова подорожала: чего ждать дальше
21 октября 2021 , 12:42Читати новину українською
Источник:Державна служба статистики
Украинские производители свинины продолжают повышать цены на продукцию. Из-за подорожания кормов и других ресурсов стоимость мяса будет расти и в дальнейшем.
В течении 2021 года цена свинины неуклонно растет. За это время покизник вырос уже на 11%.
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В январе стоимость 1 килограмма свинины (свежей или охлажденной) в среднем составляла 62,8 гривны. По итогам сентября показатель составлял уже 69,1 гривны.
Цена говядины также выросла: с начала года зафиксирован рост на 12,8%. В результате цена полукопченых колбас также выросла на 6,2%.
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