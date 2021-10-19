Первые посевы подсолнечника "промышленных масштабов" в Украине ученые датируют началом XIX века. Тогда только учились делать подсолнечное масло, а посевные площади культуры были на уровне 5 тысяч гектаров. Менее чем за полторы сотни лет Украина стала мировым лидером по производству подсолнечника и крупнейшим экспортером подсолнечного масла (6,9 миллионов тонн в 2020 году).

Эксперты департамента BASF Agricultural Solutions в инфографике воссоздали ретроспективу увеличения посевных площадей подсолнечника в Украине и определили ключевые моменты, которые повлияли на позиции отечественных аграриев на мировом рынке, а также перспективы выращивания этой культуры.



200 лет подсолнечника в Украине / Инфографика BASF

Погодные условия и плодородная почва 100 лет назад стали определяющими условиями для распространения подсолнечника в Украине. Сегодня к этим факторам добавляются мощная научная база, инновационные средства защиты и аграрии-профессионалы. Несмотря на то, что родиной подсолнечника была Северная Америка и она насчитывает более чем 5000-летнюю историю этой культуры на континенте, именно украинцам удалось сполна раскрыть его потенциал, – комментирует Наталья Мельничук, кропменеджер по семенам подразделения BASF Agricultural Solutions.



Наталия Мельничук

Начиная с 1990-х, украинцы действительно совершили прыжок как в масштабах посевных площадей, так и в качестве урожая. В 1960-1990 годах объемы площадей подсолнечника в Украине колебались между 1,6-1,7 миллиона гектаров. И уже к 2013 году эта цифра выросла вдвое – 3 миллиона гектаров, а еще через 7 лет – до 6,4 миллиона.

За последние 30 лет расширилась и география посевов: сегодня культуру выращивают не только на юге страны, но также в центральных и даже северных и западных областях – в Сумской, Черниговской, Житомирской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Сегодня важны не столько площади, сколько урожайность и качество семян. Этого украинским аграриям удается достичь, используя передовые средства защиты растений (СЗР) и качественный посевной материал. С 2003 года упростили борьбу с опасными сорняками технологии Clearfield® и Clearfield® Plus. А сегодня выращивать подсолнечник в стрессовых условиях (дождливое/жаркое лето, мутация волчка/атака болезней) помогают инновационные гибриды. В частности, производства компании BASF.

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В вопросе ценообразования и конечной прибыли важное значение имеет посевной материал. Поскольку процессов, связанных с глобальным потеплением, Украине также не избежать, стоит особое внимание обращать на стрессоустойчивые сорта, инновационные СЗР и цифровых "помощников" (платформы, приложения, сайты), которые помогут оптимизировать производственные процессы и получить высокий урожай.

Рынок подсолнечного масла и продуктов из него вырастет с 19,5 миллиардов долларов в этом году до 29,5 миллиардов долларов в 2028-м, как и количество населения и запрос на здоровые продукты. Поэтому у украинских аграриев есть все шансы еще больше раскрыть потенциал подсолнечника, а также взращивать и расти вместе с рынком.