Сырная экзотика: в Украине научились делать уникальный продукт
Источник:SEEDS
В Украине постепенно развивается культура крафтовых производств сыра. Теперь гурманы могут легко найти продукт, который воплотит все их вкусовые прихоти.
Уникальный сыр
Ферма "LACON", базирующаяся в Хмельницкой области, предлагает своим покупателям уникальное лакомство – сыр Пармино. Этот особый продукт из овечьего молока имеет выдержку 9 – 12 месяцев.
Интересно BASF Agricultural Solutions выступил спонсором Online Seed Forum-2021
Уникальный продукт обладает медово-янтарным покрытием и невероятными вкусовыми свойствами. Особенно ценят гурманы его яркую палитру послевкусия. В нем раскрываются нотки розмарина, базилика, шалфея, майорана, чабера, мяты.
Производители советуют совмещать этот сыр с грушей, виноградом, вином, медом, инжиром или орехами.
Также компания готовит авторский Пармино, для 9-месячной выдержки которого была разработана особая технология.