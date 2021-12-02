Сырная экзотика: в Украине научились делать уникальный продукт

В Украине постепенно развивается культура крафтовых производств сыра. Теперь гурманы могут легко найти продукт, который воплотит все их вкусовые прихоти.

Уникальный сыр

Ферма "LACON", базирующаяся в Хмельницкой области, предлагает своим покупателям уникальное лакомство – сыр Пармино. Этот особый продукт из овечьего молока имеет выдержку 9 – 12 месяцев.

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Уникальный продукт обладает медово-янтарным покрытием и невероятными вкусовыми свойствами. Особенно ценят гурманы его яркую палитру послевкусия. В нем раскрываются нотки розмарина, базилика, шалфея, майорана, чабера, мяты.

Производители советуют совмещать этот сыр с грушей, виноградом, вином, медом, инжиром или орехами.

Также компания готовит авторский Пармино, для 9-месячной выдержки которого была разработана особая технология.