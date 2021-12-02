Унікальний сир

Ферма "LACON", що базується у Хмельницькій області, пропонує своїм покупцям унікальний смаколик – сир Парміно. Цей особливий продукт з овечого молока має витримку 9 – 12 місяців.

Цікаво BASF Agricultural Solutions виступив спонсором Online Seed Forum-2021

Унікальний продукт має медово-янтарне покриття та неймовірні смакові властивості. Особливо цінують гурмани його яскраву палітру післясмаку. В ному розкриваються нотки розмарину, базиліку, шавлії, майорану, чаберу, м’яти.

Виробники радять поєднувати цей сир з грушею, виноградом, вином, медом, інжиром або горіхами.

Також компанія готує авторський Парміно, для 9-місячної витримки якого була розроблена особлива технологія.