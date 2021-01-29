Компания BASF создала для украинских производителей подсолнечника формулу успеха: самый эффективный контроль сорняков + совершенные гибриды = максимум урожая.

Источник: Агро24

Правильное сочетание современных аграрных материалов стало одним из главных факторов, влияющих на урожайность. Яркий пример такого эффективного взаимодействия при выращивании подсолнечника – выбор технологии Clearfield Plus: гербицид Евро-Лайтнинг® Плюс гибриды производственной системы Clearfield® Plus. Вместе они дают максимально высокий результат.

Гербицид Евро-Лайтнинг® Плюс содержит уменьшенное количество двух действующих веществ – имазамокс и имазапир, благодаря чему контролирует широкий спектр сорняков, волчок подсолнечный и падалицу зерновых культур, обеспечивая действительно чистые междурядья лишь после одной обработки.

В отличие от других гербицидов, евро-Лайтнинг® Плюс имеет инновационную, мощную формуляцию и гарантирует лучшее покрытие растений, быстрее проникновение в середину вредоносных объектов. Поэтому даже при минимальных нормах расхода препарата его действие является более эффективным и длительным, чем при использовании альтернативных решений.

Евро-Лайтнинг® Плюс активно проникает в растения через листья и корни и имеет длительное почвенное действие что обеспечивает его эффективность независимо от количества осадков – это особенно важно для засушливых регионов. В то же время гербицид обеспечивает меньше пестицидную нагрузку на почву и мягко действует на растения подсолнечника.

Стоит отметить, что продукт очень быстро усваивается растениями, и первые визуальные симптомы после применения Евро-Лайтнинг® Плюс можно увидеть уже на 3-5 день после внесения. А полное уничтожение сорняков наступает через 7-14 дней, в зависимости от видового состава сорняков и условий, которые сложились на поле.

Преимущества препарата:

более высокий потенциал гибридов Clearfield® Plus по сравнению с гибридами Clearfield®

гибкость в выборе нормы применения гербицида в зависимости от региональных особенностей

гибкость в выборе времени применения, лучший контроль сорняков при неравномерных всходах

быстрый "стоп-эффект" и высокая эффективность при перепадах температуры

возможно использование в системах минимальной и нулевой (no-till) обработки почвы

Евро-Лайтнинг® Плюс – мультипликатор вашей прибыли!

Вместе к успеху

Евро-Лайтнинг® Плюс можно применять с новыми гибридами подсолнечника компании BASF технологии Clearfield® Plus. В частности, таких как Дракарис КЛП, Эс Лорис СЛП и Эс Каприз СЛП, которые не являются генномодифицированными, а получены путем селекции.

Гибриды семян Clearfield® Plus имеют отличные характеристики – они толерантны к гербицидам, устойчивы к сорнякам и пластичны к климатическим условиям выращивания. А их использование вместе с Евро-Лайтнинг® Плюс значительно улучшает показатель масличности семян и обеспечивает прибавку урожайности на уровне от 2,9 до 5,9 ц/га.

Именно поэтому накануне посевной-2021 компания BASF, заботясь об урожае украинских аграриев, ввела кампанию "Экономь и расти". Приобретая 200 литров гербицида Евро-Лайтнинг® Плюс можно гарантированно получить 20 литров морфорегулятора-фунгицида Архитект® вместе с 10 кг Турбо.

С подробными условиями акции можно ознакомиться на официальном сайте компании BASF.