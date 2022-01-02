Топ-10 самых богатых аграриев мира: "свиноводы", "молочники" и внук мигранта из Украины

Журнал "Форбс" регулярно публикует списки богатейших людей мира. В частности, и в отдельных отраслях. Вашему вниманию – десятка самых денежных бизнесменов, которые зарабатывают преимущественно в агросекторе.

Топ-10 самых богатых аграриев мира

(деньги – миллиарды долларов)

1. Лю Йоншин (КНР) – 6,6

Отделился от брата, который сейчас №2 в рейтинге, и основал компанию East Hope Group. Успешно продает корм для животных – от индеек до свиней.

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2. Лю Юнхао (КНР) – 4,6

Владелец компании New Hope Group, занимающейся свиноводством.

3. Стюарт и Линда Резники (США) – 4

Стюарт Резник с женой Линдой – счасливая и богатая пара

Их компания The Wonderful Company кормит американцев миндалем, апельсинами, грейпфрутами и другими вкусностями. К слову, Стюарт – внук мигранта из Украины.

4. Принц Султан бин Мохаммед бин Сауд Аль Кабир (Саудовская Аравия) – 3,8

Его ферма с коровами-гольштынами Almarai является крупнейшим производителем молока на Ближнем Востоке. Имеет также конезавод.

5. Гарри Стайн (США) – 3,5

Гарри Стайн поднялся в элиту с самых низин

Начал свой путь из маленького фермерского хозяйства отца и построил семенную империю Stine Seeds.

6. Андрей Бабиш (Чехия) – 3,4

Его производственная группа "Агроферт" в Чехии и Словакии возделывает 100 тысяч гектаров земли.

7. Вадим Мошкович (РФ) – 2,3

Владелец холдинга "Русагро" начинал в 1990-х годах с водки, нефти и недвижимости. Сейчас у холдинга 600 тысяч гектаров в обработке и огромные доходы от производства свинины и сахара.

8. Цинь Инлинь (КНР) – 2

Цинь Инлинь – №1 в свиноводстве

Владелец компании Muyuan Foodstuff, крупнейшего производителя свинины в КНР.

9. Фу Гуанминь (КНР) – 1,5

Владелец концерна Fujian Sunner Development, который специализируется на птицеводстве и является основным поставщиком курятины для KFC China.

10. Бао Хоншинь (КНР) – 1,3

Его компании занимаются разработкой, производством и торговлей кормами для свиней, разведением этих животных и торговлей зерновыми.