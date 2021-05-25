Новая выведенная культура отличается высокой зимостойкостью – "Уралец" может выдерживать до 40 градусов мороза.

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Также он может похвастаться десертным вкусом – по содержанию сахара превосходит другие сорта. "Уралец" подходит как к употреблению в свежем виде, так и для переработки.

Сорт создан на базе маньчжурского абрикоса, поэтому имеет раскидистую крону. Дерево быстрорастущее, может достигать в высоту 5 метров. Также сорт устойчив к болезням и вредителям.

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