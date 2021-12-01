Вино будут делать из новых сортов винограда

Если INAO примет положительное решение, то высаживать новые сорта вина можно будет уже в сезоне 2022/23. Селекционеры отмечают положительные свойства новейших видов.

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Petit Manseng – белый сорт винограда, из которого производят вино высочайшего качества среди всех сортов винограда семейства Мансенг. У него мелкие ягоды и низкая урожайность. Из него делают вина позднего сбора. Он уже успел обрести популярность в США и Австралии.

Сорт Liliorila создал Пьер Марсель Дюркет в Бордо еще в 1956 году. Сейчас им засажены всего несколько гектаров на юге Франции. Вино из этого винограда имеет хороший вкус и интенсивный фруктовый аромат.

Виноделы предполагают, что с изменением климата и выведением новых сортов на рынке появится больше сладких вин.