Удивительный вкус вина: виноделы утвердили два новых сорта винограда

На прошлой неделе Генеральная ассамблея виноделов на голосовании приняла два новых сорта винограда. Теперь решение должно быть принято INAO.

Вино будут делать из новых сортов винограда

Если INAO примет положительное решение, то высаживать новые сорта вина можно будет уже в сезоне 2022/23. Селекционеры отмечают положительные свойства новейших видов.

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Petit Manseng – белый сорт винограда, из которого производят вино высочайшего качества среди всех сортов винограда семейства Мансенг. У него мелкие ягоды и низкая урожайность. Из него делают вина позднего сбора. Он уже успел обрести популярность в США и Австралии.

Сорт Liliorila создал Пьер Марсель Дюркет в Бордо еще в 1956 году. Сейчас им засажены всего несколько гектаров на юге Франции. Вино из этого винограда имеет хороший вкус и интенсивный фруктовый аромат.

Виноделы предполагают, что с изменением климата и выведением новых сортов на рынке появится больше сладких вин.