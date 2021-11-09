Новейшая технология переработки может дать серьезный толчок в решении проблем пластикового загрязнения, истощения нефтехимических ресурсов и одновременно позволит удовлетворить постоянно растущие требования к урожайности полей.

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Научные детали технологии

По информации ScienceDaily, японские ученые тщательно исследовали свойства биологического поликарбоната, являющегося перспективной альтернативой поликарбонатам на нефтяной основе.

Главная составляющая биополикарбоната – нетоксичный изосорбид, получаемый из глюкозы. Интересная особенность такого материала – в нем карбонатные связи изосорбида могут быть ослаблены путем аммонолиза (расщепление водным раствором аммиака). В результате реакции образуется карбамид, широко используемый в сельском хозяйстве как азотное удобрение.

Проверки

Японские ученые уже проверили эффективность удобрений, созданных после переработки пластика. Обработанные ими растения во время опытов росли лучше по сравнению с образцами, которые получали только карбамиды.

Ученые продолжают исследовать свойства биополикарбоната и работают над усовершенствованием технологии его создания.