Украина в 9 раз превысила квоты экспорта меда в Евросоюз

Украина отправляет в ЕС около 80% своего медового экспорта. Поэтому украинский рынок меда напрямую зависит от поставок в Европу, а введение ограничений на льготную продажу может негативно повлиять на работу отечественных производителей.

Рынок меда в Украине критически зависим от доступа к рынку ЕС, – говорит эксперт Украинской ассоциации бизнеса и торговли Анастасия Данилюк. – Объемы экспорта в 9 раз превысили уровень установленных квот. Поэтому льготный режим доступа обеспечит стимулирующий эффект для формирования рынка.

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В целом среди стран, которые экспортировали мед в ЕС в 2020 году, доля преференциальной квоты для Украины составляла всего 5,6 тысяч тонн продукта. В то время как общий экспорт составил 54,87 тысяч тонн. Для сравнения: Мексика имела квоту для 30 тысяч тонн медовой продукции.

Поэтому Украина сейчас находится в переговорном процессе по расширению Соглашения об Ассоциации в части экспорта украинской продукции на рынки стран ЕС. В частности, участники рынка меда настаивают на снижении импортных пошлин на продукт и увеличении квот до уровня экспортного потенциала.