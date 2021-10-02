Ринок меду в Україні критично залежний від доступу до ринку ЄС, – каже експерт Української асоціації бізнесу і торгівлі Анастасія Данилюк. – Обсяги експорту в 9 разів перевищили рівень встановлених квот. Тому пільговий режим доступу забезпечить стимулюючий ефект для формування ринку.

Зверніть увагу! Український мед продовжує завойовувати світ

Загалом серед країн, які експортували мед до ЄС в 2020 році, частка преференційної квоти для України становила всього 5,6 тисяч тонн продукту. В той час як загальний експорт склав – 54,87 тисяч тонн. Для порівняння: Мексика мала квоту для 30 тисяч тонн медової продукції.

Тому Україна зараз перебуває в переговорному процесі щодо розширення Угоди про Асоціацію в частині експорту української продукції на ринки країн ЄС. Зокрема, учасники ринку меду наполягають на зниженні імпортного мита на продукт та збільшенні квот до рівня експортного потенціалу.

ТИМ ЧАСОМ…

Пандемія спровокувала ріст цін на продукти бджільництва