Почему начался импорт огурца

Сейчас лишь некоторые украинские тепличные комбинаты отгружают огурцы. Их продукции не хватает для покрытия внутренних потребностей Украины.

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Поэтому цена украинского огурца достаточно высока – 38 – 45 гривен за килограмм. Это спровоцировало рост импорта более дешевой продукции из Турции и Беларуси.

Дешевый огурец из России

Несмотря на 10% пошлины, огурцы российского производства имеют самую низкую цену. Это делает их очень выгодным для плодоовощной торговли.

Огурцы в России начала покупать даже Польша, крупнейший экспортер тепличного огурца в регионе.

Поскольку Россия запретила импорт огурцов и выделила дотации для тепличного бизнеса, им удалось выйти на самообеспечение и продавать продукцию за границу.