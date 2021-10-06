Украина экспортирует органические продукты в свыше 40 стран: что продаем

Украинские производители органики экспортируют за границу более 80-ти видов товаров – это как сырье для переработки, так и уже готовая продукция.

Основной продукт украинского органического экспорта – кукуруза, – говорит директор сертификационного органа "Органик Стандарт" Сергей Галашевский. – Правда, в 2020 году объемы ее экспорта снизились по сравнению с предыдущим годом – с 228 тысяч тонн до 104 тысяч.

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Эксперт отмечает, что также снизился экспорт органической пшеницы – до 50,8 тонн (наименьший за последние 5 лет уровень) и семян подсолнечника – с 20,7 тонн до 7,4 тысячи. В то же время, в 2020 году наблюдалось наращивание экспорта подсолнечного масла – с 16 тысяч тонн до 20,5 тысяч, а также сои – с 60 тысяч тонн до 88 тысяч.

Тенденция к росту экспорта подсолнечного масла сохранится и в дальнейшем, поскольку в этом сегменте на органическом рынке работают активные компании, которые настроены открывать новые рынки, – отметил Галашевский.

В 2020 году в топ-10 экспортируемой органической продукции из Украины вошли также (в тысячах тонн):

рапс – 10,1

жмых подсолнечника – 7,4

черника замороженная – 6

горох – 3,9

яблочный концентрат – 3,4

малина – 3,2

Из топ-10 украинского экспорта выбыло, например, пшено, но не из-за уменьшения объемов продажи, а потому, что другиех продуктов стали реализовывать больше. Но, несмотря на это, Украина является основным поставщиком органического пшена на территорию ЕС, – резюмирует Галашевский.

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