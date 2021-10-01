Украина сохранила за собой четвертую строчку, которую занимала уже в прошлом году.
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По данным Европейской комиссии, лидеры аграрного продовольственного экспорта в страны ЕС:
- Бразилия
- Великобритания
- США
- Украина
- Китай
От всего экспорта продовольствия в Евросоюз эта пятерка имеет треть – 34%.
В первом полугодии 2021 года мировые производители несколько уменьшили объемы экспорта агропродовольственных товаров в ЕС – на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее снижение наблюдалось в следующих сегментах:
- орехи и специи
- тропические фрукты
- необжаренный кофе
- чай
- фруктовые соки
В то же время Евросоюз стал больше закупать следующие продукты:
- жмых +28%
- соя +27%
- жирные кислоты и воск +14%