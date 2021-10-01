Украина сохранила за собой четвертую строчку, которую занимала уже в прошлом году.

Обратите внимание! Как экспорт зерна повлияет на курс гривны, – прогноз эксперта

По данным Европейской комиссии, лидеры аграрного продовольственного экспорта в страны ЕС:

  • Бразилия
  • Великобритания
  • США
  • Украина
  • Китай

От всего экспорта продовольствия в Евросоюз эта пятерка имеет треть – 34%.

В первом полугодии 2021 года мировые производители несколько уменьшили объемы экспорта агропродовольственных товаров в ЕС – на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее снижение наблюдалось в следующих сегментах:

  • орехи и специи
  • тропические фрукты
  • необжаренный кофе
  • чай
  • фруктовые соки

В то же время Евросоюз стал больше закупать следующие продукты:

  • жмых +28%
  • соя +27%
  • жирные кислоты и воск +14%