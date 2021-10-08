Украина может обыграть Россию на рынке зерна, – эксперт

Украина должна воспользоваться введенной в России плавающей экспортной пошлиной, чтобы выиграть в конкурентной борьбе на зерновом рынке.

При этом заявления России об очень высокой доле продовольственного зерна в урожае пшеницы существенно не повлияют на мировой рынок и украинский в частности. Так считает заместитель директора компании ProAgro Group Мария Колесник.

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Конечно, определенные ценовые движения могут наблюдаться. Украина и Россия будут пытаться продать зерно на одних и тех же рынках. Так было всегда, по пшенице РФ – наш ближайший конкурент. Вопрос в том, как конкурировать? Мы можем быть гибкими в плане ценообразования. Россия, исходя из своих экспортных пошлин, – нет, – говорит эксперт.

В итоге, скорее всего, Россия будет проигрывать или будет вынуждена продавать более высокопротеиновое зерно по более низкой цене, считает Колесник.

Экспортная пошлина

Отдельный очень важный фактор – экспортная пошлина на зерно, которую Россия ввела в начале нынешнего маркетингового года. Она плавающая – зависит от уровня цен на мировых рынках и пересчитывается каждую неделю: если цена на зерно растет, пошлина – тоже.

Такой подход к расчету пошлины стимулирует рост цен во всем Черноморском регионе, поскольку остальные страны, в частности, Украина и Румыния, подтягивают свои цены к российским. От этого проигрывают только российские аграрии, поскольку пошлина идет в бюджет, а их зерно покупают дешевле, – объясняет Колесник.

Экспортная квота

На днях российские чиновники анонсировали в дополнение к существующим тарифным барьерам еще и новые ограничения в торговле – введение экспортных квот на пшеницу с февраля 2022 года. По предварительным расчетам, квота на весь маркетинговый год составит примерно 31,5 миллиона тонн.

Рынок сразу отреагировал на экспортные квоты России. Сначала цены на биржах стремительно подскочили, но потом откатились назад. "Все начали рассуждать о том, что российские трейдеры, вероятно, будут пытаться экспортировать большие объемы пшеницы до начала введения квот", – отметила заместитель директора компании ProAgro Group.

Украина на рынке зерна

Украинские аграрии готовы воспользоваться благоприятной мировой конъюнктурой, чтобы завоевать новые экспортные рынки зерна. Об этом заявила председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая. Подробности в новости Агро24 "Украина может подвинуть конкурентов на рынке зерна".