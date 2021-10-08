При цьому заяви Росії щодо надзвичайно високої частки продовольчого зерна в урожаї пшениці суттєво не вплинуть на світовий ринок та Україну зокрема. Так вважає заступник директора компанії ProAgro Group Марія Колесник.

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Звісно, певні цінові рухи можуть спостерігатися. Україна і Росія будуть намагатися продати зерно на одних і тих самих ринках. Так було завжди, по пшениці РФ – наш найближчий конкурент. Питання в тому, як конкурувати? Ми можемо бути гнучкішими у плані ціноутворення. Росія, виходячи зі своїх експортних мит, – ні, – каже експертка.

У підсумку, скоріше за все, Росія програватиме або буде змушена продавати більш високопротеїнове зерно за нижчою ціною, вважає Колесник.

Експортне мито

Окремий дуже важливий фактор – експортне мито на зерно, яке Росія запровадила на початку нинішнього маркетингового року. Воно плаваюче – залежить від рівня цін на світових ринках і перераховується щотижня: якщо ціна на зерно зростає, мито – теж.

Такий підхід до обрахунку мита стимулює зростання цін у всьому Чорноморському регіоні, оскільки решта країн, зокрема, Україна і Румунія, підтягують свої ціни до російських. Від цього програють лише російські аграрії, оскільки мито йде в бюджет, а їхнє зерно закуповується дешевше, – пояснює Колесник.

Експортні квоти

Днями російські чиновники анонсували на додачу до існуючих тарифних бар’єрів ще й нові обмеження в торгівлі – введення експортних квот на пшеницю з лютого 2022 року. За попередніми розрахунками, квота на весь маркетинговий рік складе приблизно 31,5 мільйона тонн.

Ринок відразу зреагував на експортні квоти Росії. Спочатку ціни на біржах стрімко підскочили, але потім відкотилися. "Всі почали розмірковувати про те, що російські трейдери, ймовірно, намагатимуться експортувати більші обсяги пшениці до початку введення квот", – відзначила заступниця директора компанії ProAgro Group.

Україна на ринку зерна

Українські аграрії готові скористатися сприятливою світовою кон’юнктурою, щоб завоювати нові експортні ринки зерна. Про це заявила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька. Подробиці у новині Агро24 "Україна може посунути конкурентів на ринку зерна".