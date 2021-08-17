Украина может подвинуть конкурентов на рынке зерна, – Госпродпотребслужба

Украинские аграрии готовы воспользоваться благоприятной мировой конъюнктурой, чтобы завоевать новые экспортные рынки зерна.

Об этом заявила председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая, комментируя отчет "Зерно: мировые рынки и торговля" Министерства сельского хозяйства США (USDA).

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В отчете USDA, в частности, повысило прогноз экспорта пшеницы из Украины в текущем маркетинговом году на 2,5 миллиона тонн по сравнению с предыдущим прогнозом (май-2021). Эксперты министерства ожидают, что Украина, во-первых, экспортирует рекордные 23,5 миллиона тонн пшеницы, а, во-вторых, увеличит также объемы экспорта кукурузы – до 32 миллионов тонн.

Мы вместе с бизнесом пристально следим за ситуацией. Отчет USDA – сигнал к тому, что мы можем подвинуть конкурентов, – отметила Магалецкая.

Она также подчеркнула, что Госпродпотребслужба совместно с Министерством экономики работают над тем, чтобы помочь аграриям Украины беспрепятственно экспортировать зерновые.

Мы готовы работать фактически в режиме "открытого окна" для наших экспортеров. В то же время, призываем и бизнес проявить максимальную ответственность так, чтобы зерно, которое мы отправляем на экспорт, соответствовало всем необходимым нормам и требованиям, – сказала Магалецкая.

Госпродпотребслужба отчиталась, что за первые шесть месяцев 2021 года обеспечила фитосанитарный контроль при экспорте 18,4 миллиона тонн зерновых и масличных культур. В том числе – 13,5 миллиона тонн кукурузы, почти 4 миллиона тонн пшеницы, 350 тысяч тонн ячменя и свыше 390 тысяч тонн сои.

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