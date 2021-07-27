На данный момент темпы сбора на 31% уступают прошлогодним показателям, но урожайность лучше на 14%.

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С 22% площадей в Украине намолочено 14,1 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур со средней урожайностью 4,18 тонн/гектар.

По оценкам USDA, в этом году урожай зерна в Украине вырастет на 15% – до 30 миллионов тонн. Если урожайность в восточных областях также будет на хорошем уровне, то общий показатель может превысить все прогнозы.

Также уже сейчас можно сказать, что производство ячменя будет на 13% выше, чем в прошлом году, и достигнет 10 – 10,5 миллионов тонн.

В дельте Дуная завелся опасный хищник, который угрожает всей экосистеме. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "В дельте Дуная завелся африканский сом – он может полностью уничтожить местную рыбу".