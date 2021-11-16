Украина может прекратить экспорт продукции в Китай: с чем это связано

Китай – один из наиболее активных покупателей украинской продукции на глобальном рынке. Но скоро это направление экспорта товара может закрыться.

Проблемы с регистрацией

Украинское масло и другие товары популярны на рынке Китая, поэтому страны наладили тесное сотрудничество. Но сейчас наши производители столкнулись с проблемой попадания в реестр Китая. В частности, на это пожаловались производители подсолнечного масла.

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Когда нужно уладить проблему

Украина поставляет в Китай миллион тонн подсолнечного масла. Но в будущем поставки могут прекратиться не только для этой продукции.

Если до 1 января 2022 года украинским производителям не удастся попасть в реестр Китая, Украина не сможет экспортировать в КНР не только масло, но и другую продукцию.

В чем причина задержки регистрации наших производителей в Китае – неизвестно. Наши производители уже направили в сотрудничестве с посольством соответствующие документы в китайскую таможенную службу, но пока не получили ответа.

На каком этапе находится рассмотрение вопроса и рассматриваются ли вообще наши документы соответствующими службами китайская сторона пока не сообщает.