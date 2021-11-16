Проблеми з реєстрацією

Українська олія та інші товари є популярними на ринку Китаю, тому країни налагодили тісну співпрацю. Але зараз наші виробники зіштовхнулися з проблемою потрапляння у реєстр Китаю. Зокрема, на це поскаржились виробники соняшникової олії.

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Коли потрібно вирішити проблему

Україна постачає у Китай мільйона тонн соняшникової олії. Але в майбутньому постачання може припинитись не лише для цієї продукції.

Якщо до 1 січня 2022 року українським виробникам не вдасться потрапити у реєстр Китаю, то Україна не зможе експортувати у КНР не лише олію, а й іншу продукцію.

У чому причина затримки реєстрації наших виробників у Китаї – наразі невідомо. Наші виробники вже надіслали у співпраці з посольством відповідні документи у китайську митну службу, але наразі не отримали жодної відповіді.

Зверніть увагу! На якому етапі перебуває розгляд питання та чи розглядаються наші документи відповідними службами китайська сторона наразі не повідомляє.