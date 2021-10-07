Украина может проиграть из-за распространения искусственного мяса, – эксперт

Американская компания Eat Just продолжает активно расширять рынок альтернативного мяса. Этот процесс может негативно повлиять на украинский аграрный сектор.

Мясо, произведенное из клеток животного, избавит его от страданий и спасет мир от угроз изменения климата. Под таким лозунгом американская компания Eat Just начала этап захвата рынка альтернативного мяса. Это знаковое событие и для мира в целом, и для Украины в частности, – написал на своей странице в Facebook президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса.

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Что планирует Eat Just?

Компания Eat Just, которая имеет представительство в США и производство куриных нагетсов в Сингапуре, подписала с венчурным фондом Катара проект на более чем 200 миллионов долларов для строительства лаборатории по производству искусственного мяса под городом Доха. При этом основатель Eat Just Джош Тетрик утверждает, что компания уже получила лицензию на экспорт альтернативного мяса. Планируется, что производство в Катаре начнется уже в ближайшее время и достигнет десятков миллионов килограммов мяса.

В планах американцев – через три года захватить рынок на всем Аравийском полуострове и на севере Африки, – отмечает Лисситса. – Если они получат лицензию еще и на экспорт в Евросоюз, то это в принципе полностью изменит ситуацию на рынке.

Какие риски для Украины?

Эксперт считает, что "Украина потенциально может проиграть в глобальном масштабе, ведь мы экспортируем существенное количество мяса и основных зерновых культур именно в Саудовскую Аравию, на север Африки и в Европу". И резюмирует:

Очевидно, что Украина уже сейчас должна смотреть, каким образом будет развиваться рынок альтернативного мяса, и думать о переориентации всего производства.