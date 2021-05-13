Еще в феврале компания объявила, что себестоимость куриной грудки "из пробирки" составляет около 7 долларов, а уже сейчас ее цена составляет 4 доллара.
Интересно Молоко и мясо будут дорожать
Правда, пока производственные расходы указываются не за килограмм, а за единицу изделия весом 110 граммов.
Впрочем, компания убеждена, что это уже большой прорыв, и уже в ближайшем будущем им удастся установить ценовой паритет с обычной курицей и выйти на широкий рынок.
Future Meat "выращивает" курятину в больших биореакторах, используя смесь растительных и животных ингредиентов.