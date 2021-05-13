Еще в феврале компания объявила, что себестоимость куриной грудки "из пробирки" составляет около 7 долларов, а уже сейчас ее цена составляет 4 доллара.

Интересно Молоко и мясо будут дорожать

Правда, пока производственные расходы указываются не за килограмм, а за единицу изделия весом 110 граммов.

Впрочем, компания убеждена, что это уже большой прорыв, и уже в ближайшем будущем им удастся установить ценовой паритет с обычной курицей и выйти на широкий рынок.

Future Meat "выращивает" курятину в больших биореакторах, используя смесь растительных и животных ингредиентов.

Большое количество кофе может навредить организму. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Кофе как враг: какие проблемы может вызвать злоупотребление любимым напитком".