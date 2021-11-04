В октябре 2021 года Украина импортировала 6 тысяч тонн свинины. Этот показатель является новым рекордом, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на целую четверть.

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За 10 месяцев текущего года Украина увеличила объемы импорта свинины на 34%. В денежном эквиваленте показатель вырос до 58,9 миллиона гривен.

Главными поставщиками свинины в Украину являются Дания, Польша, Нидерланды, Бельгия и Канада.

Интересно, что в свою очередь украинские производители тоже нарастили экспорт свинины. По сравнению с прошлым годом они заработали на 26,7% больше денег – 6,4 миллиона гривен. Нашу свинину больше всех покупают ОАЭ, Гонконг и Грузия.