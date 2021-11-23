Украина наращивает экспорт в Евросоюз

За первые 9 месяцев 2021 года украинский экспорт в страны ЕС вырос на 54%.

Двусторонняя торговля между Украиной и Евросоюзом активно развивается, заявила председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая во время проходящего сейчас в Брюсселе 6-го заседания Комитета ассоциации Украина-ЕС.

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Переговоры с европейскими коллегами проходят на фоне активного роста торговых взаимоотношений, – отметила Магалецкая. – Так, за 9 месяцев 2021 года украинский экспорт в ЕС вырос на 54%. При этом рост касается не только сырья. В частности, рост по готовым пищевым продуктам составил 25%.

Усиление сотрудничества между Украиной и ЕС, в частности, в торговле, будет происходить в рамках взаимного приближения экономик, акцентирует внимание председатель Госпродпотребслужбы.

Кризис на рынке свинины

В то же время в торговом балансе Украины в некоторых секторах есть заметные "перекосы" – например, на рынке мяса. Так, за 2021 год наша страна импортировала свинины на 58,8 миллиона долларов, а экспортировала – всего на 6,7 миллиона.

Почему так происходит и какие прогнозы? Читайте в новости Агро24 "Кризис рынка свинины: во сколько раз импорт превышает экспорт".