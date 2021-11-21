В 2021 году Украина импортировала свинины на 58,8 миллиона долларов. В последние годы показатель растет, и если тенденции сохранятся, продолжит делать это в будущем.

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Главным поставщиком мяса в Украину стала Дания. Второе место в списке заняла Польша, тройку лидеров замкнули Нидерланды.

Что касается продажи украинского мяса за границу, то наши предприниматели заработали в этом направлении 6,7 миллиона долларов.

Удорожание электроэнергии и кормов сильно сказывается на украинских предприятиях, из-за этих факторов они не могут конкурировать с импортным товаром.