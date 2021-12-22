Украина побила рекорд импорта пива
22 декабря 2021 , 17:35Читати новину українською
Источник:Обозреватель
Пиво – самый популярный слабоалкогольный напиток. Отечественные производители должны конкурировать не только друг с другом.
Новые рекорды
В ноябре 2021 года Украина импортировала на целых 68% больше пива, чем за аналогичный период в прошлом году. Такого большого скачка раньше не наблюдали.
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В ноябре Украина потратила на импорт пива 6,33 миллиона долларов. Крупнейшим поставщиком напитка стала Мексика – эта страна заработала 2,2 миллиона долларов из общего объема.
Что касается годового показателя, то на импорт пива Украина израсходовала более 65 миллионов долларов, а на экспорте заработала 40 миллионов долларов.
Таким образом, зарубежная продукция уже пользуется большей популярностью, чем украинская.