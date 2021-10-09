Украина начала производить больше "молочки": как вырос показатель

Несмотря на постепенный рост стоимости молока производители не уменьшили объем производства молочной продукции. Кроме того, им удалось превзойти прошлогодние показатели.

Украинские производители молокосодержащих продуктов нарастили объемы. В этом году они изготовили 4,3 тысячи тонн продукции. Это на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Интересно BASF выводит на рынок первый гибрид подсолнечника традиционной системы выращивания

В августе было произведено 564 тонны молокосодержащих продуктов. По сравнению с августом 2020 года, показатель вырос на 6%.

Также сообщается, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Ранее сообщалось о том, что цена молока и соответственно молокосодержащих продуктов вырастет. Эксперты отмечают, что это явление является сезонным, а рост цены будет не существенным.

Джемов и варенья из малины в этом году придется активно поискать. Больше об этом читайте в материале Агро 24