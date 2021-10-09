Українські виробники молоковмісних продуктів наростили об'єми. Цього року вони виготовили 4,3 тисячі тонн продукції. Це на 10% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

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У серпні було виготовлено 564 тонни молоковмісних товарів. У порівнянні із серпнем 2020 року, показник виріс на 6%.

Також повідомляється, що дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Криму, Севастополя і частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Раніше повідомлялося про те, що ціна молока та відповідно молоковмісних товарів виросте. Експерти зазначають, що це явище є сезонним, а ріст ціни буде не суттєвим.

Джемів та варення з малини цього року доведеться активно пошукати. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Виробники джемів та варення відмовилися від малини: причини".