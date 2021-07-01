Украина сократила производство шерсти

Показатели производства шерсти в Украине существенно сократились. Объемы уменьшили как крупные хозяйства, так и хозяйства населения.

В январе – мае 2021 года в Украине изготовили 431 тонну шерсти. Это на 5,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Крупные предприятия изготовили 30 тонн шерсти, что меньше прошлогоднего показателя на 8,7%. Что касается хозяйств населения, то их показатель упал на 5% – до 401 тонны.

Показатели производства шерсти падают​ / Фото Pixabay

Также сообщается, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

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