Штаб-квартира BBSF расположится в немецком Кельне. Возглавлять предприятие будут совместно представители BASF и Bosch – Сильвия Сифре Виброу и Флориан Гвосдж.

Новая компания продолжит продажу и распространение решений для разумного распыления – Smart Spraying. Первыми рынками, которые получат новинку, станут Северная и Южная Америка и Европа.

Другое интеллектуальное решение (Intelligent Planting Solution) для разумного выращивания уже доступно в Бразилии. В его основе – наработанные совершенствования цифровой платформы по оптимизации урожая xarvio™ от BASF, которая способна давать рекомендации по высеву и внесению удобрений на основе предварительно полученной информации с полей.

Обратите внимание! BASF представляет модем xarvio™ CONNECT для бесперебойного обмена данными с агротехникой

Умные решения способствуют повышению эффективности

Интеллектуальное дифференцированное опрыскивание автоматически обнаруживает и борется с сорняками в режиме реального времени. Это удается благодаря сочетанию высокотехнологичных датчиков камер, программного обеспечения, разработанного Bosch, и агротехнического интеллекта xarvio™.



Разумное опрыскивание автоматически обнаруживает и борется с сорняками в режиме реального времени. Цифровое решение способно обнаруживать зеленые сорняки на коричневом фоне (green-on-brown) / Фото BASF

За миллисекунды камера обнаруживает сорняки, программа их анализирует и выдает решение внести гербицид только в том месте, где это действительно необходимо. Испытания доказали: благодаря такому подходу количество внесенных препаратов можно уменьшить на 70%. И это – не предел: экономия гербицидов может быть больше в зависимости от полевых условий и засоренности на отдельных участках поля.

Поддержание устойчивости и биоразнообразия

Мы достигли еще одного важного этапа, получив одобрение от органов контроля за слиянием. Мы создали новую компанию, новую команду и продолжаем успешно тестировать нашу продукцию в различных климатических условиях с различными производителями, – комментирует Флориан Гвосдж, один из двух директоров Bosch BASF Smart Farming. – Наше интеллектуальное решение для внесения препаратов продолжает собирать стабильные положительные результаты тестирований. Это четко демонстрирует, что сочетание оборудования, программного обеспечения и усовершенствованной агрономической логики стали успешными средствами для развития и роста аграриев.

Благодаря интеллектуальному опрыскиванию мы предлагаем рынку новое цифровое решение и новый подход к борьбе с сорняками. Это – модель оптимизации, которая увеличивает доходность ферм благодаря точному и эффективному использованию гербицидов, – добавила Сильвия Сифре Виброу, одна из двух директоров Bosch BASF Smart Farming. – Уникальная способность интеллектуального опрыскивания видеть, принимать решения и распылять препараты на основе агрономического интеллекта не только финансово выгодна для аграриев, но и полезна для окружающей среды, устойчивости и биоразнообразия.

Bosch BASF Smart Farming запустит решения Smart Spraying в ограниченном количестве до конца 2021 года.



Smart Spraying может эффективно работать даже ночью. Ведь в это время суток ветровые и погодные условия часто бывают лучше для внесения препаратов / Фото BASF

О xarvio Digital Farming Solutions – бренде BASF Digital Farming GmbH

Решение xarvio Digital Farming Solutions, находясь в авангарде цифровой трансформации сельского хозяйства, оптимизирует сферу растениеводства. xarvio предлагает цифровую продукцию, в основе которой – ведущая мировая платформа моделей с/х культур, которая предоставляет аграриям независимые экспертные советы по работе в поле. Это позволяет им выращивать свои урожаи в эффективный и устойчивый способ.

Продукты xarvio – SCOUTING, FIELD MANAGER и HEALY FIELDS используют фермеры в более чем 100 странах мира. xarvio FIELD MANAGER пользуются 60 тысяч аграриев (общая площадь более 7 миллионов гектаров) в 17-ти странах, а xarvio SCOUTING используют в своей работе более 4 миллионов аграриев и консультантов.

Дополнительная информация на сайте www.xarvio.com.