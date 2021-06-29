Украина – среди лидеров стран, в которых может возникнуть засуха

Сегодня в Украине только 400 тысяч гектаров орошаемых земель. Такой показатель очень мал и несет большую угрозу.

Институт мировых ресурсов исследовал, что Украина занимает второе место в мировом рейтинге стран с наибольшим риском потери влаги и возникновения засухи. Прогноз рассчитан на ближайшие 20 лет.

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В Украине есть выход на 2 моря и более 60 тысяч рек и ручьев. Но вместе с тем у нас очень высокий уровень загрязнения сточными водами, а также плоскостной смыв и разорение прибрежных полос.

Если сравнивать с показателями европейских стран, то в Украине он будет самым низким из всех. Доступные запасы пресной воды в среднем по водности год составляют тысячу метров кубических на душу населения, что гарантирует Украине место в списке водоопасных стран.

Производство яиц в Украине сократилось. Больше об этом читайте в материале Агро 24