Інститут світових ресурсів дослідив, що Україна посідає друге місце в світовому рейтингу країн з найбільшим ризиком втрати вологи та виникнення посухи. Прогноз розрахований на найближчі 20 років.

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В України є вихід на 2 моря та понад 60 тисяч річок і струмків. Але разом з тим в нас дуже високий рівень забрудення стічними водами, а також площинний змив та розорення прибережних смуг.

Якщо порівнювати із показниками європейських країн, то в України він буде найнижчим зі всіх. Доступні запаси прісної води в середній за водністю рік складають тисячу метрів кубічних на душу населення, що гарантує Україні місце в списку водонезабезпечених країн.

Виробництво яєць в Україні скоротилося. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Україна суттєво скоротила виробництво яєць: чого чекати далі".