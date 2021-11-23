Украина стремительно сокращает производство макарон

В этом году на рынке Украины доля отечественных макаронных изделий займет 66%, а импортных – 34%. Но такая разница в цифрах не отражает ситуацию в динамике, потому что за последние 5 лет в Украине наблюдается значительное сокращение производства данного продукта.

В 2021 году в Украине, по предварительным прогнозам, будет произведено около 67,7 тысяч тонн макаронных изделий, что на 7% ниже показателя-2020 и на 23% ниже показателя 5-летней давности.

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Между тем, наблюдается тенденция роста импортных поставок макаронных изделий, – отмечает экспертка УКАБ Светлана Литвин. – По предварительным оценкам, в 2021 году в Украину будет импортировано около 49,1 тысяч тонн данного продукта, что на 7% меньше аналогичного показателя прошлого года, но при этом на 82% превышает показатель-2017.

Однако Литвин в то же время акцентирует внимание на положительном моменте: половину импортных поставок в Украину осуществляет Италия, которая славится своей продукцией и является законодателем кулинарной моды в данной отрасли.

Крупнейшие страны-импортеры макаронных изделий в Украину

(проценты от общего объема)

Италия – 50%

Турция – 21%

Польша – 20%

Латвия – 2%

Китай – 2%

Украинский экспорт

Украина, в свою очередь, также экспортирует макаронные изделия, но эти объемы значительно уступают импорту. По предварительным оценкам, в 2021 году наша страна экспортирует 5,4 тысячи тонн данного продукта, что на 48% превышает аналогичный показатель прошлого года.

За первые 10 месяцев 2021 года основными покупателями украинских макаронных изделий были: