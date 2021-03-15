Украинская компания производит "здоровые" бобовые макароны
Компания Happyroni наладила производство макаронных изделий из бобовых культур – нута, гороха и чечевицы.
Источник:Newfood
Продукт готовится за 5 минут и содержит вдвое больше белка, чем обычные пшеничные макарони, и имеет на 20% меньше углеводов.
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Макароны Happyroni позиционируются как пища для детей, спортсменов, веганов и вегетарианцев. В одной порции бобовых макарон в среднем содержится треть суточной нормы белка для взрослого человека.
Макароны Happyroni
Благодаря технологии производства бобовые макароны в процессе приготовления не слипаются и не развариваются. Изделия доступны в виде спиралей, трубочек, вермишели и ракушек.
Для многих горох ассоциируется с супом в детском саду, фасоль не привычная в приготовлении, а с чечевицей и нутом вообще мало кто знаком, – говорят представители Happyroni.
Бобовые макароны качественные и полезные
Упаковка Happyroni подлежит дальнейшей переработке. Также компания не использует в упаковке пластик.
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