Компания Happyroni наладила производство макаронных изделий из бобовых культур – нута, гороха и чечевицы.

Продукт готовится за 5 минут и содержит вдвое больше белка, чем обычные пшеничные макарони, и имеет на 20% меньше углеводов.

Обратите внимание! Хлебобулочные изделия в Украине вскоре подорожают

Макароны Happyroni позиционируются как пища для детей, спортсменов, веганов и вегетарианцев. В одной порции бобовых макарон в среднем содержится треть суточной нормы белка для взрослого человека.



Макароны Happyroni

Благодаря технологии производства бобовые макароны в процессе приготовления не слипаются и не развариваются. Изделия доступны в виде спиралей, трубочек, вермишели и ракушек.

Для многих горох ассоциируется с супом в детском саду, фасоль не привычная в приготовлении, а с чечевицей и нутом вообще мало кто знаком, – говорят представители Happyroni.

Бобовые макароны качественные и полезные

Упаковка Happyroni подлежит дальнейшей переработке. Также компания не использует в упаковке пластик.

Проблемы с мукой

Украинская отрасль производства муки переживает не лучшие времена. Почему? Читайте об этом в новости Агро24 "Украина установила антирекорд по производству муки".