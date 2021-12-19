Украина существенно нарастила импорт удобрений

Украинские удобрения вырастают в цене, что заставляет аграриев искать опции за границей. Доля импортного товара на украинском рынке постоянно увеличивается.

Объемы импортных удобрений нарастают

В прошлом месяце Украина импортировала 275 тысяч тонн удобрений. Расходы на товар составили примерно 136 миллионов долларов.

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Эти данные значительно превышают показатели предыдущих месяцев. Такой рост обусловлен подорожанием продукции на внутреннем рынке. Кроме того, сейчас в Украине фиксируют дефицит азотных удобрений из-за роста стоимости сырья.

Основной объем удобрений поступил в Украину из Белоруссии, Узбекистана и России. Больше всего было импортировано аммиачной селитры – 82 тысячи тонн.