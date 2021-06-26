По состоянию на 25 июня Украина экспортировала 43,94 миллиона тонн зерна. В прошлом году показатель составлял 56,17 миллиона тонн.

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Больше всего – на 24,9% – упали продажи кукурузы – до 22,60 миллиона тонн. На 19,5% до 16,41 миллиона тонн снизился экспорт пшеницы, а продажа ячменя упала на 15,5% до 4,21 миллиона.

Ранее Министерство экономики Украины прогнозировало, что в текущем сезоне экспорт будет ниже предыдущего и составит 45,7 миллиона тонн.

Причиной сокращения экспорта называют снижение урожая. Украина в 2020 году собрала 65,4 миллиона тонн зерна по сравнению с рекордными 75,1 миллионами тонн в 2019 году.

Удобрения в Украине стали дороже. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "В Украине выросли цены на удобрения".