Экспорт украинских семян в страны Евросоюза в 2020 году вырос в 2,7 раза по сравнению с 2019-м и в долларовом эквиваленте составил 3,1 миллиона долларов.

Источник: Agravery

Как свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, в прошлом году экспорт из Украины в 27-м стран ЕС вырос до показателя 795 тонн. Это касается семян кукурузы, пшеницы, ячменя, рапса, сои и подсолнечника (данные исключительно о культурах для сева).

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Только в декабре-2020 Украина экспортировала в Евросоюз вдвое больше семян, чем совокупно за аналогичный период 2017/20 года, а самую большую долю составил экспорт гибридов кукурузы – 152 тонны.

Крупнейшие импортеры украинских семян из ЕС в 2020 году

Румыния – 688,7 тонн (кукуруза)

Австрия – 36,7 тонн (кукуруза и подсолнечник)

Польша – 18,5 тонн (кукуруза)

В то же время, по данным таможни, крупнейший экспорт семян указанных культур за последние 4 года был зафиксирован в 2018-м – тогда он составил 1,13 тысяч тонн на общую сумму 5,1 миллиона долларов.

Высокие декабрьские показатели по экспорту семян в Евросоюз могут быть связаны с недавно принятым решением ЕС о признании эквивалентной системы сертификации семян в Украине. Это решение по сути позволило на общих основаниях экспортировать семена в страны ЕС, а не использовать другие механизмы, чтобы поставлять семена на европейские рынки, – прокомментировал эксперт Украинского клуба аграрного бизнса Олег Нестеров.

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