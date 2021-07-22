Украина – в мировом топе производителей ягод

В последние годы в Украине активно развивается сфера ягод. Благодаря этому рынок продукции очень быстро растет.

По состоянию на сегодня на украинском рынке действует максимальное предложение на любую ягоду: малина, смородина, вишня, черешня, голубика. Это позволило Украине ворваться на вершину мировых рейтингов.

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В рейтинге производителей смородины Украина находится на 3 месте, уступая только России и Польши. Такую же позицию мы заняли в таблице лидеров по производству вишни.

В других рейтингах Украины находится немного дальше от верхушки: малина – 7, черешня – 9, голубика – 13 клубника – 20.

Для некоторых ягод высокое место Украины в рейтинге крупнейших стран-производителей обусловлено территориальной принадлежностью и традициям. В первую очередь это касается смородины и вишни. Однако даже для ягод с мировым признанием (клубника, голубика) Украина уверенно занимает важное место в мировом производстве, – рассказала аналитик УКАБ Светлана Литвин.

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