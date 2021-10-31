Украина вдвое уменьшила экспорт меда: производители выжидают

В начале нынешнего медового сезона Украина существенно снизила экспорт этой продукции – вдвое в натуральном выражении и на 18% – в денежном эквиваленте.

Такие данные обнародовала национальный консультант продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Анна Бурка во время Национального медового форума "Золотая Пасека 5.0", состоявшегося в рамках выставки "Продуктивное пчеловодство".

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Причина уменьшения экспорта – снижение производства меда, которое продолжается уже второй год подряд из-за неблагоприятных погодных условий в Украине, – объясняет эксперт. – Также, на фоне роста спроса со стороны стран-импортеров, производители ждут более высокие цены и потому сдерживают продажу меда. Это влияет на объемы экспорта.

Бурка отмечает, что один из основных вызовов для украинских пчеловодов в текущем сезоне – неопределенная ситуация с беспошлинными квотами в Евросоюзе.

Кроме того, все сейчас в ожидании результатов антидемпингового расследования в США по импорту меда из Аргентины, Бразилии, Индии, Украины и Вьетнама по цене, которую американские ассоциации производителей меда считают ниже справедливой. Возможное следствие расследования – рынок США будет закрыт для Украины, – предупреждает Анна Бурка.

Еще один важный фактор, который повлияет на рынок – усиление конкуренции на основных рынках сбыта и борьба за имидж стабильного поставщика меда, говорит эксперт. Среди новых возможностей для украинского пчеловодства она отметила открытие новых рынков сбыта, ведь в этом году украинский мед начал поступать в Катар.

Также мы видим возможность увеличить долю фасованного меда в структуре экспорта и развитие органического сектора пчеловодства в Украине, – отметила Бурка.

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