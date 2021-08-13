Об этом от время интернет-конференция "Медовый сезон 2021: особенности, тенденции, прогнозы" заявили представители торговой марки "Знатный Мед".

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Этот год характерен тем, что цены на мед выросли. Подорожание составило в среднем от 50 и даже до 100 гривен за килограмм в зависимости от вида меда, – отметила Руслана Плис, руководитель интернет-магазина "Знатный Мед". – Похоже, что эпоха дешевого меда в Украине завершилась – его становится меньше, а добывать дороже. Поэтому мед и дальше будет расти в цене.

Сколько стоит мед?

Сейчас розничные цены на сортовые виды меда – из липы и белой акации – достигают 200 – 300 гривен за килограмм. Мед из подсолнечника, который считается недорогим и еще в прошлом году стоил по 100 гривен за килограмм, сейчас стоит уже 130 – 150 гривен.

Причины подорожания меда

Руслана Плис перечислила основные причины подорожания меда: сложные погодные условия уже второй год подряд, подорожание пчелопакетов и инвентаря, рост расходов на содержание пасеки.

Дорожает и топливо, и электроэнергия, и все продукты питания, – говорит экспертка. – Поэтому и мед не может оставаться за ту же цену, это было бы парадоксом. Хотя до 2020 года цена на мед практически не менялась, что было ненормально с рыночной точки зрения. Пасечники боялись поднимать цены, чтобы быстрее продать мед.

Фальсификат вместо меда

Основатель ТМ "Знатный Мед" Валерий Курейко добавляет, что в этом году практически не было майского меда, акациевого меда собрано на 30-40% меньше, а липовый мед в некоторых регионах было сложно собрать то из-за ливней, то из-за сильной жары.

Поэтому риски встретить фальсификат вместо меда сейчас гораздо выше, чем обычно, – резюмировал Курейко.

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