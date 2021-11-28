В текущем году Украина экспортировала уже 617 тонн замороженной рыбы. По сравнению с прошлым годом показатель вырос вдвое.

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Что касается денежного выражения, то заработок составил 2,1 миллиона долларов. Показатель вырос в 2,6 раза, если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году. Больше всех украинский товар покупают Венгрия, Нидерланды и Дания.

Импорт рыбы в Украину тоже вырос, но всего на 5%. Мы покупаем мороженую рыбу в Исландии, Норвегии и США.