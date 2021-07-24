Украина увеличила импорт замороженной рыбы

В украинских магазинах и на прилавках рынков увеличилось количество мороженой рыбы. Украинцы последнее время несколько увеличили интерес к этой продукции.

Согласно статистическим данным, в первом полугодии 2021 года Украина импортировала 138 тысяч тонн мороженой рыбы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 11,8%.

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В денежном эквиваленте показатель вырос на 15%, до 182 миллионов долларов. Крупнейшими поставщиками мороженой рыбы в Украину стали Исландия (17,6%), Норвегия (15,9%) и Великобритания (12%).

Вместе с тем, Украина увеличила экспорт мороженой рыбы. Показатель вырос аж в 2,3 раза и составляет 393,8 тонн. В денежном эквиваленте цифры выросли в 2,9 раза до 1,5 миллиона долларов. Больше всех мороженую рыбу у нас купили Нидерланды (32,1%), Венгрия (19,6%) и Дания (18,3%).

Украина ворвалась на вершину крупнейших производителей ягод в мире. Больше об этом читайте в материале Агро 24