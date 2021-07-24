Згідно статистичних даних, в першому півріччі 2021 року Україна імпортувала 138 тисяч тонн мороженої риби. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року показник виріс на 11,8%.

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У грошовому еквіваленті показник виріс на 15%, до 182 мільйонів доларів. Найбільшими постачальниками мороженої риби в Україну стали Ісландія (17,6%), Норвегія (15,9%) та Велика Британія (12%).

Разом з тим, Україна збільшила експорт мороженої риби. Показник виріс аж в 2,3 рази та становить 393,8 тонн. У грошовому еквіваленті цифри виросли у 2,9 раза до 1,5 мільйона доларів. Найбільше мороженої риби в нас купили Нідерланди (32,1%), Угорщина (19,6%) та Данія (18,3%).

Україна увірвалася на вершину найбільших виробників ягід у світі. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Україна – у світовому топі виробників ягід".